Nani, un’occasione da non perdere: il portoghese pronto a prendersi la Lazio

FCSB LAZIO EUROPA LEAGUE NANI – Un’occasione che il portoghese aspetta, forse, da diverse settimane: domani sera contro l’ex Steaua sarà Luis Nani il faro del gioco della Lazio. Con Luis Alberto che rimarrà nella capitale e Felipe Anderson sicuro di un posto in panchina (così come Immobile), l’attacco dei biancocelesti sarà affidato all’estro e al talento del portoghese.

LA STAGIONE DI NANI – Luis Nani ha già giocato tre volte in Europa League senza tuttavia trovare la via del gol; in Serie A, invece, sono arrivate già tre reti contro Benevento, Chievo Verona ed Udinese. Ormai completamente recuperato dopo l’infortunio che lo ha colpito a fine estate, il portoghese vuole vivere una stagione da protagonista per poi giocarsi le sue chances per il Mondiale. Domani potrebbe essere un nuovo inizio, per la Lazio e per il numero 7.

Marco Barbaliscia