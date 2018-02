QUI NAPOLI. Allenamento sotto la pioggia, differenziato per Mertens, Albiol e Callejon

QUI NAPOLI – Mentre alla Lazio è stato concesso un giorno di riposo – riprenderà gli allenamenti domani – per il Napoli di Sarri è già tempo di tornare in campo: sabato al San Paolo andrà infatti in scena l’anticipo della 24esima giornata di campionato tra la prima e la terza forza di Serie A.

ALLENAMENTI – Seduta sotto una fitta pioggia, quella dei partenopei, divisi in due gruppi. Come si legge sul sito ufficiale del club, chi ha giocato a Benevento dall’inizio ha svolto attivazione a secco e poi partitina a calcetto con le porte piccole, gli altri uomini della rosa sono stati impegnati, dopo l’attivazione a secco, in una partitina 8 contro 8. Differenziato per Mertens, Albiol e Callejon.