Napoli, brutto infortunio per Ghoulam: le ultime

NAPOLI LAZIO GHOULAM INFORTUNIO – Il Napoli in apprensione per Ghoulam. Come si apprende dal Corriere dello Sport, l’esterno algerino si sarebbe infortunato oggi in allenamento, procurandosi la frattura della rotula del ginocchio destro. Lo stesso ginocchio, a cui era stato operato qualche mese fa ( ma ai legamenti crociati). Nelle prossime ore sarà a Roma dal professor Mariani a Villa Stuart e c’è la possibilità che venga operato d’urgenza.