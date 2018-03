NAPOLI. Guai per Sarri. Un titolare dà forfait

NAPOLI LAZIO SARRI – Poco più di tre ore al calcio d’inizio di Napoli-Lazio e per Maurizio Sarri si è aperta una falla in difesa: stando infatti a quanto riferito da ‘Sky Sport 24’, non ci sarà in campo Vlad Chiriches, fermato ai box da un guaio fisico. Il tecnico dei partenopei, quindi, ha due sole alternative: rischiare uno tra Raul Albiol, non al top della condizione fisica, e Lorenzo Tonelli, al rientro da un lungo infortunio.

G. G.