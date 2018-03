QUI NAPOLI. Lavoro tattico per gli uomini di Sarri, ancora differenziato per Albiol e Mertens

NAPOLI ALLENAMENTO – In vista dell’impegno di sabato contro la Lazio, gli uomini di Sarri sono al lavoro per preparare al meglio la gara. Secondo quanto fa sapere il sito ufficiale del club, il Napoli oggi in allenamento ha svolto attivazione con ostacoli bassi in avvio e successivamente lavoro tecnico tattico. In chiusura una partitina a tema a campo ridotto. Albiol e Mertens continuando col lavoro differenziato.