LEIVA GIALLO DIFFIDA – Brutta notizia per la Lazio e per il suo allenatore Simone Inzaghi: al 42′ minuto della sfida contro il Napoli, infatti, l’arbitro Banti ha ammonito Lucas Leiva. Il brasiliano era diffidato e salterà quindi il prossimo impegno dei biancocelesti, in casa contro l’Hellas Verona.

M.B.