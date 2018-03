Napoli-Lazio, impresa biancoceleste a 5.60

SERIE A QUOTE NAPOLI LAZIO – Non certamente l’avversario migliore per ripartire. La Lazio affronta un Napoli lanciassimo ed anche i pronostici sono tutti sbilanciati sulla capolista.

LE QUOTE – La vittoria degli azzurri è data a 1,62 sul tabellone 888sport.it. Sull’«1» è finito il 61% delle puntate. Quota 4,10 per il pareggio, sale invece a 5,60 il colpo della Lazio.Lo stesso risultato dell’ultima vittoria della Lazio (2-4), nella partita di domani pagherebbe 101 volte la posta. Lo stesso finale, ma a favore del Napoli (4-2 in lavagna, quindi) viaggia a 34,00. Quota bassa sul Goal (scommessa su entrambe a segno) dato a 1,63, probabile anche l’Over 3,5 (almeno 4 gol complessivi) offerto a 2,63.