Napoli-Lazio, Inzaghi si affida a Milinkovic: Sergej, pensaci tu

NAPOLI LAZIO MILINKOVIC – Nell’ultima gara interna contro il Genoa se ne è sentita la mancanza, ma Inzaghi è subito pronto a rimetterlo in carreggiata: Milinkovic Savic sabato a Napoli ci sarà, contribuirà a rilanciare la Lazio – reduce da due sconfitte consecutive, mai così da inizio campionato – ed a consolidare il terzo posto. É il centrocampista serbo il vero, forse l’unico insostituibile della rosa, indispensabile per le sue qualità e per il suo peso specifico.

FRENATA – La frenata della sua squadra, come evidenzia ‘La Gazzetta dello Sport’, è evidente, soli due gol segnati in 270 minuti. Pochissimi per una squadra che è, grazie all’avvio sprint di inizio stagione, il secondo miglior attacco del campionato. Ora è tempo di ripartire, sabato al San Paolo la truppa biancoceleste è chiamata ad una delle trasferte più difficili. Sergej, pensaci tu.