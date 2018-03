Napoli-Lazio è Inzaghi vs Sarri: sfida tra “belli”

NAPOLI LAZIO INZAGHI SARRI – Questa sera al San Paolo Napoli e Lazio si affrontano per la 24a giornata di Serie A. Un match che, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, metterà di fronte due tecnici che hanno messo in mostra il calcio più originale: Sarri e Inzaghi. Bellezza quasi matematica per il primo, spettacolarità più spontanea per il secondo: premesse che fanno sperare in un grande spettacolo. Ed il tecnico biancoceleste spera che stavolta possa essere la sua volta: in tre precedenti col collega, infatti, non ha mai vinto raccogliendo due sconfitte ed un pari.