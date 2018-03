NAPOLI-LAZIO. Lo striscione dei napoletani indirizzato ai tifosi biancocelesti

NAPOLI LAZIO TIFOSI – “3-05-2014 Nulla lo farà dimenticare, un bentornato ad un degno rivale”. Questo è il messaggio dei tifosi partenopei indirizzato a quelli della Lazio, ieri sera in occasione del match tra le due compagini, esposto in uno striscione in Curva A al San Paolo.

IL PRECEDENTE – Tra le due tifoserie è nato un grande rispetto dopo la morte di Ciro Esposito per mano di Gastone, ultrà giallorosso. I tifosi della Nord furono i primi ad accorrere in ospedale dimostrando grande generosità verso la famiglia del ragazzo. Un gesto che nessun biancazzurro ha mai dimenticato.

M.S.