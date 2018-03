Napoli-Lazio, Lotito: “Abbiamo gli stessi colori, vinca il migliore”

NAPOLI LAZIO LOTITO – “Il calcio deve essere utilizzato non per primeggiare, ma per rappresentare i sentimenti di tutti”. Si apre così l’intervista che il patron Claudio Lotito ha concesso alle Cronache di Napoli, dove ha parlato dell’importante gara di questa sera in programma al San Paolo: “Napoli e Lazio hanno anche gli stessi colori, vinca il migliore”.

Il discorso si è poi spostato sulle ultime vicissitudini che riguardano Lega e Federcalcio: “Ho una filosofia diversa e l’ho dimostrato anche nel calcio. In Federazione e Lega rappresento 12 società di A, 14 di B e 25 di Lega Pro che appoggiano le mia proposte. Per me sarebbe più facile stare dalla parte dei club più grandi, ma credo sia fondamentale puntare sull’equità. E così ho deciso di scendere in politica, di mettere a disposizione della collettività le mie esperienze e la mia storia”.

Chiusura dedicata alla sua recente discesa nel campo politico: “La classe politica non ha mai fatto programmazione, è stata miope. Nessuno ha la bacchetta magica, ma se porti avanti un programma consenti anche a chi viene dopo di avere una base da cui ripartire. E bisogna smetterla con i personalismi: la res publica è stata trasformata in res privata. Parto da un presupposto, l’unione fa la forza. Bisogna mettere da parte il dividi et impera che ancora viene utilizzato in questo paese per privilegiare l’interesse personale a danno di quello collettivo”.