NAPOLI-LAZIO. Sacchi: “Bravi i partenopei, ma nel primo tempo…”

SACCHI NAPOLI LAZIO – Una sconfitta, quella della Lazio, dalla doppia faccia. Lo conferma Arrigo Sacchi ai microfoni di Premium Sport che rende merito ai biancocelesti nel primo tempo: “Il Napoli se non gioca bene corre pericoli come è successo nel primo tempo con la Lazio, che ha giocato con ritmo e fisicità. Nel secondo tempo la squadra di Sarri ha mostrato un calcio che poche volte si vede in Italia. Comunque questa è una vittoria che non premia la Lazio per quello che ha fatto vedere nel primo tempo, ma se nel secondo tempo la gara è andata così il merito è solo del Napoli”.

M.S.