Napoli-Lazio, Sarri sorride: Albiol convocato

NAPOLI LAZIO CONVOCATI SARRI – Buone notizie per Maurizio Sarri in vista di Napoli–Lazio. Per la gara di questa sera, in programma al San Paolo, oltre a Mertens e Hysaj potrà fare affidamento anche su Raul Albiol.

Di seguito l’elenco completo dei convocati per la gara diramato sul sito ufficiale dei partenopei: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Mario Rui, Hysaj, Koulibaly, Maggio, Tonelli, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Machach, Callejon, Mertens, Insigne, Ounas.