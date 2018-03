Napoli-Lazio, Zoff: “Biancocelesti pericolosi, occhio all’inserimento dei centrocampisti”

NAPOLI LAZIO ZOFF – In occasione della gara valida per la 24esima giornata di campionato tra Napoli e Lazio in programma sabato al San Paolo, il doppio ex Dino Zoff è intervenuto a NapoliSoccer.NET per commentare non solo il match, ma anche la lotta scudetto e la Nazionale.

NAPOLI-LAZIO – ““Sulla carta Napoli-Lazio dovrebbe essere una partita interessante; il Napoli è in testa alla classifica e vorrà vincere per continuare a restarci, mentre la Lazio ha avuto due battute d’arresto, ha perso un po’ di fiducia ma è sempre un’ottima squadra. Nonostante ciò la Lazio resta sempre una squadra pericolosa anche se sarà il Napoli ad avere i favori del pronostico”.

LAZIO – “La Lazio è una squadra completa, che può rendersi pericolosa con l’inserimento dei centrocampisti. Credo che la pericolosità dei biancocelesti sia propria questa il Napoli deve prestare molta attenzione e deve essere bravo a non farsi sorprendere”.

NAZIONALE – “Di Biagio farà queste due partite con la nazionale poi si vedrà. Anche lui ha le potenzialità per poter allenare la nazionale ma questo non è un problema mio”.