Napoli, Mario Rui: “Bravo Inzaghi, la Lazio merita la Champions. Ma sabato…”

MARIO RUI NAPOLI LAZIO – Sarà un sabato sera dai toni caldi, quello che si prevede al San Paolo. Mario Rui, esterno del Napoli e prossimo avversario dei biancoceleste ha parlato a Radio Kiss Kiss della gara: “Con la Lazio sarà una partita difficile e meritano tutto il nostro rispetto. Inzaghi ha messo in difficoltà tutti e meritano il terzo posto in classifica. Noi siamo preparati e per loro non sarà facile giocare al San Paolo. Dobbiamo vincere a tutti i costi questa partita”.