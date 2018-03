Napoli. Non solo Albiol: problemi anche per Hysaj

NAPOLI INFORTUNI – In casa Lazio si respira un clima poco disteso, ma anche a Napoli si fronteggiano problemi ed infortuni che potrebbero complicare le cose a mister Sarri.

NON SOLO ALBIOL – Oltre al problema muscolare per Raul Albiol, sarà probabilmente assente Elseid Hysaj. Come riporta Sky, attacco febbrile per il giocatore partenopeo che potrebbe essere sostituito da Christan Maggio. Chiriches al posto di Raul Albiol. Recuperati con più certezza Dries Mertens e José Callejon.