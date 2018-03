Napoli, Sarri e gli infortuni: out Albiol, Hysaj verso il forfait

NAPOLI LAZIO ASSENZE – La Lazio sabato sarà impegnata nella difficile trasferta a San Paolo, Inzaghi vuole ritrovare la vittoria – che manca da tre gare – e soprattutto sfatare il tabù contro i partenopei che lo ha sempre visto perdere. A favore del mister piacentino potrebbero giocare un ruolo chiave le scelte di Sarri, alle prese con gli infortuni. Secondo quanto conferma Tuttosport, l’allenatore della prima forza del campionato sarà costretto a fare a meno di Albiol per la retroguardia. In difficoltà anche l’albanese Elseid Hysaj, verso il forfait per un attacco febbrile.