Nazionale, Di Biagio deve scegliere da chi ricominciare: Balotelli spera

NAZIONALE DI BIAGIO LE SCELTE – L’Italia del calcio deve ricominciare da zero: Luigi Di Biagio è chiamato a guidare la Nazionale in uno dei momenti storici più bui. Per questo saranno fondamentali le scelte dei convocati: c’è bisogno di sicurezza ma anche di novità e il tecnico può sfruttare la sua esperienza nelle giovanili per portare un pò di aria fresca negli spogliatoi azzurri.

BUFFON E BALOTELLI – Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, punti fermi della prossima Nazionale potrebbero essere due giocatori opposti per caratteristiche caratteriali e di gioco: Buffon e Balotelli. Per quanto concerne il portiere, Gigi ci sarà sicuramente alla ripartenza e da capitano trascinerà la Nazionale sino a che non smetterà di giocare; Mario Balotelli, invece, assente da Coverciano da quasi quattro anni, potrebbe tornare in questa stagione dove a Nizza sta facendo vedere cose straordinarie. Di Biagio ci pensa e a differenza di Conte e Ventura non dà per scontata l’esclusione di ‘Super Mario’.

Marco Barbaliscia