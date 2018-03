NAZIONALE. Cannavaro: “Mancano i presupposti per il rilancio. Buffon? Sudafrica 2010 insegna…”

CANNAVARO NAZIONALE ITALIA – È un Fabio Cannavaro senza filtri, quello che a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla Nazionale e sul calcio italiano: queste le dichiarazioni dell’ex Campione del Mondo.

NAZIONALE – “In Italia c’è bisogno di altro. Il c.t. secondo me è secondario. Mi spiego, la scelta non manca. Ma prendiamo per esempio il buon lavoro fatto da Antonio Conte nel biennio precedente. Alla fine la Federcalcio non è riuscita a creare quelle strutture che lui aveva chiesto e manca la sintonia con la Lega. Il rilancio del movimento passa per un profondo rinnovamento dirigenziale. Invece, con la figuraccia fatta nell’ultima assemblea elettiva federale, abbiamo perso un’altra grande occasione. Nessuno si è preso le proprie responsabilità”.

SENATORI – “Mi pare che manchino i presupposti del rilancio. Poi sento parlare ancora di convocazione per i senatori e dico che non mi sembra la strada giusta. Sono legato più di ogni altro a Gigi Buffon o a Daniele De Rossi per quella irripetibile esperienza vissuta in Germania nel 2006. Ma sappiamo che certe scelte non hanno funzionato già nel Mondiale del 2010 in Sudafrica e l’esperienza dovrebbe insegnare qualcosa”.