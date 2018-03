NAZIONALE. Costacurta: “Sentirò Conte, è il ct che potrebbe far meglio”

NAZIONALE COSTACURTA CONTE – Inizia a delinearsi il profilo che potrebbe sedere sulla panchina della Nazionale. Alessandro Costacurta, subcommissario della FIGC, vorrebbe il ritorno in patria di Antonio Conte, attuale tecnico del Chelsea. Ecco le dichiarazioni dell’ex calciatore a Tuttosport.

CONTE – “Tra i potenziali selezionatore Conte è quello che, per me, potrebbe far meglio. E sicuramente lo sentirò tra un paio di mesi. Conte ha già dimostrato di saper fare il commissario tecnico, si è visto all’Europeo.”

GLI ALTRI – “Gli altri ancora no.Il che non vuole dice non sarei tranquillo con Mancini, oppure con Ancelotti che però sembra tirarsi fuori da questa possibilità. O con lo stesso Ranieri che ha avuto un’esperienza difficile con la Grecia, ma ne è uscito fortificato e poi è andato al Leicester. Sto cercando un allenatore, non un selezionatore. Quindi non trascurerei i tecnici del campionato: Gasperini e Giampaolo sono bravissimi e farebbero bene”.

GATTUSO – “Gattuso? Non lo contatterò, sarebbe un po’ presto. Sono sicuro che sarà il ct tra qualche anno perché ha tutto, carattere, grinta, ma io gli voglio troppo bene. Scegliendolo adesso gli farei del male.”