Nazionale, i probabili convocati di Di Biagio: spuntano Murgia e l’ex Cataldi

NAZIONALE DI BIAGIO MURGIA – Oggi uscirà la lista dei nomi per la tre giorni a Coverciano di mister Di Biagio. Niente senatori né infortunati e, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, spazio ai giovani: c’è anche Murgia tra i probabili convocati, anche se il biancoceleste dovrebbe essere impiegato nella gara di Coppa Italia di mercoledì 28.

LE SCELTE – Di Biagio non potrà convocare quelli impegnati in Coppa Italia (Caldara, Cristante, Spinazzola, Rugani, Calabria), lunedì in campionato (Barella, Cragno), all’estero, più gli infortunati Bernardeschi e Conti. Per i portieri possibile chiamata per Meret, Scuffete Audero. Tra i difensori De Paoli, Biraschi, Pezzella, Murru, Ferrari, Ceccherini, Bonifazi e Barreca. A centrocampo Mandragora, Murgia, Pellegrini, Benassi, Baselli e l’ex biancoceleste Cataldi. Per l’attacco Chiesa, Berardi, Ricci, Di Francesco, Orsolini, Politano, Caprari, Lapadula e Inglese.