NAZIONALE U17, i convocati per il raduno di preparazione: c’è Armini

LAZIO NAZIONALE ARMINI – Ancora soddisfazioni per un piccolo, grande talento in casa Lazio: Nicolò Armini, capitano delle aquile U17, è stato convocato per il raduno della Nazionale U17 che si terrà a Milano Marittima da martedì 27 febbraio a sabato 3 marzo in vista della Fase Elite dell’Europeo di categoria. Gli azzurrini, dopo aver superato la fase di qualificazione vincendo contro Montenegro, Georgia e Lettonia, si troveranno contro la Turchia, l’Islanda ed i padroni di casa dell’Olanda. Tra i 24 azzurrini chiamati dal ct Di Carmine spicca appunto il nome della giovane aquila Armini, difensore punto fermo della Lazio e della Nazionale: il talento risponde alla sua ventisettesima chiamata sulle 28 totali.