CONFERENZA.Nizza-Lazio, Inzaghi: “Ci giochiamo la qualificazione. Occhio a Balotelli, punto su Nani e Caicedo”

pubblicato il 18/10

NIZZA LAZIO INZAGHI CONFERENZA STAMPA – Scontro al vertice nel gruppo K di Europa League: domani in Francia si sfidano Nizza e Lazio, entrambe a punteggio pieno nel proprio girone. Nei rispettivi campionati, invece, le due stanno vivendo nettamente diversi. Il club francese è reduce da due pesanti sconfitte, il gruppo di Inzaghi invece è terzo in classifica dopo la storica vittoria contro la Juventus. Il mister piacentino, dall’Allianz Riviera, ha presentato il match di domani.

LA GARA – “Domani sarà difficile, il Nizza è un’ottima squadra che ha meritato di giocare i preliminari di Champions. Hanno giocatori di grande qualità. Vincere significa fare un grande passo in avanti per la qualificazione.”

TROPPA EUFORIA – “Abbiamo parlato tanto con i ragazzi, hanno fatto un’impresa sabato. Ma da lunedì pomeriggio abbiamo lavorato per il Nizza. La Juve è il passato, adesso abbiamo una partita importantissima. Il nostro presente si chiama Nizza. Quello che è stato è stato”.

TURNOVER – “Domani schiererò la formazione che in questo momento considero migliore, anche in base ai nostri impegni. Questa mattina ho cambiato qualcosa, vediamo domani.”

NIZZA – “Oltre Balotelli che è un giocatore di grandissima qualità, c’è da controllare nel migliore dei modi perché può spostare gli equilibri. Ma il Nizza non ha solo lui. C’è Plea, i due esterni d’attacco, Sneijder che è tra i convocati. Non dobbiamo sottovalutarli. Servirà una partita vera”.

APPROCCIO ALLA GARA – “Noi dobbiamo pensare a fare una buona partita, ci sono ancora 12 punti a disposizione nel girone e mi piacerebbe che i ragazzi interpretassero la gara nel modo giusto. Per vincere con l’avversario più importante del girone servirà una prestazione di livello”.

NANI – “Sia lui che Caicedo stanno benissimo, quando li ho chiamati in causa hanno sempre risposto. Nonostante hanno giocato meno rispetto a Luis Alberto ed Immobile che stanno facendo cose straordinarie, sono stati importanti anche sabato, perché sono entrati con lo spirito giusto. Domani penso di puntare su di loro. Abbiamo tanti giocatori di qualità, e poi c’è da recuperare Felipe Anderson. Per il momento non ho avuto problemi per scegliere perché abbiamo avuto tanti infortuni”.

BALOTELLI – “É un campione, un giocatore con grandissime qualità. Qui a Nizza sembra aver trovato l’ambiente ideale, ieri abbiamo visto la gara contro il Montpellier. Il club ha giocatori offensive importanti, Mario ha giocato in Nazionale, ha fatto tanti gol, bisognerà fare tanta attenzione.”

BALOTELLI ALLA LAZIO – “Un suo possibile passaggio alla Lazio? Sinceramente il direttore sportivo e il presidente non me ne hanno mai parlato.”