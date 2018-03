No al calciomercato invernale: gli “undici punti” di Gianni Infantino

FIFA INFANTINO CALCIOMERCATO INVERNALE – Potrebbero presto esserci cambiamenti in ambito calciomercato: il presidente della FIFA Gianni Infantino ha infatti espresso la volontà di cancellare la sessione invernale di mercato, ponendo anche un limite alle commissioni per agenti ed intermediari e introducendo il tetto salariale per i calciatori da calcolare in base agli incassi dei club. Lo ha spiegato lo stesso presidente in un’intervista rilasciata a ‘L’Equipe‘: il suo piano prevede “undici punti indispensabili affinché venga garantita l’integrità del mondo del calcio e ci siano maggiore trasparenza e più equilibrio competitivo”.