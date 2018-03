OCCHIO AL FISCHIETTO. Cagliari-Lazio a Guida, precedenti in bilico

OCCHIO AL FISCHIETTO – Per la seconda volta in questa stagione, sulla strada della Lazio ci sarà il Sig. Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Dopo aver fischiato nella semifinale d’andata di Coppa Italia a San Siro contro il Milan, terminata 0-0, l’arbitro campano fa il suo debutto stagionale in campionato in un match della Lazio. Sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Schenone, dal IV Uomo Pezzuto, dal VAR Gavillucci e dall’AVAR Tegoni.

PRECEDENTI – Domenica 11 marzo, ore 15, alla Sardegna Arena di Cagliari, Marco Guida arbitrerà la Lazio per la quindicesima volta in carriera: di pochissimo favorevole ai biancocelesti il bilancio, a fronte di sei vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Se il fischietto campano non aveva mai arbitrato, quest’anno, gli uomini di Inzaghi in campionato, l’ultimo in incrocio risale proprio al Cagliari-Lazio della scorsa stagione (19 marzo 2017), terminato 0-0.

Giordano Grassi