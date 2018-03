OCCHIO AL FISCHIETTO. Lazio-Steaua, arbitra Vinčić: nessun precedente per lo sloveno, ma…

LAZIO STEAUA OCCHIO AL FISCHIETTO – Sarà lo sloveno Slavko Vinčić ad arbitrare la gara di Europa League valida per i sedicesimi di ritorno tra Lazio e Steaua Bucarest, in programma giovedì alle 19 allo stadio Olimpico. Nessun precedente biancoceleste per il fischietto, che in passato però ha avuto la possibilità di dirigere ben due volte delle squadre italiane: il 6 novembre del 2014 fu l’arbitro di Saint Etienne- Inter, sfida conclusasi sull’1-1. Poi Slavko Vinčić ha diretto PAOK-Fiorentina, gara che terminò a reti inviolate. Di seguito il resto della designazione arbitrale per la gara contro lo Steaua:

Assistenti: Tomaž Klančnik (SVN) – Andraž Kovacic (SVN) IV Uomo: Grega Kordež (SVN) ADD1: Rade Obrenovic (SVN) ADD2: Roberto Ponis (SVN) A.M.