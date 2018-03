OCCHIO AL FISCHIETTO. Napoli-Lazio, c’è Banti: bilancio negativo. L’ultima in campionato…

OCCHIO AL FISCHIETTO NAPOLI LAZIO – Sarà Luca Banti della sezione di Livorno a dirigere il super match di sabato sera tra Lazio e Napoli. Il direttore di gara ha incrociato i biancocelesti 20 volte: un bilancio negativo per la Lazio che con lui ha perso dieci volte, pareggiato tre e vinto sette.

IL PRECEDENTE – Era appena il 24 gennaio scorso quando Banti ha ritrovato per l’ultima volta la Lazio, nel match contro l’Udinese, sfida valida per il recupero del 12° turno del campionato italiano. Sono quattro le partite disputate tra la compagine biancoceleste e quella partenopea che ha fischiato Banti: il dato è assolutamente negativo, visto che in tutte le occasioni il Napoli ha vinto.

Michela Santoboni