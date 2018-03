OCCHIO AL FISCHIETTO. Sassuolo-Lazio, fischia Manganiello. Due i precedenti

OCCHIO AL FISCHIETTO – La 26ª giornata di Serie A TIM Sassuolo-Lazio, in programma domenica 25 febbraio alle ore 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà diretta dal signor Gianluca Manganiello (sez. di Pinerolo). Gli assistenti saranno Bindoni e Posado, il IV Uomo Rapuano, il V.A.R. Calvarese, l’A.V.A.R. Di Liberatore.

I PRECEDENTI – Sono due i precedenti con il direttore di gara piemontese: il primo incrocio è del 15 maggio 2016, nella sconfitta contro la Fiorentina all’Olimpico per 2-4. L’altro precedente è contro il Chievo Verona, gara in cui la Lazio passò per 1-2.

M.S.