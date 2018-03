Oscar 2018, l’Italia vince una statuetta. Miglior film a ‘La forma dell’acqua’

OSCAR 2018 – Non arriva la statuetta come miglior film, ma comunque l’opera di Guadagnino come ci si aspettava viene premiata. E’ Guillermo Del Toro a portare a casa il premio Oscar come miglior film e miglior regista. Il film del messicano porta a casa 4 premi con The Shape of Water – La forma dell’acqua. Per l’Italia è arrivato il riconoscimento atteso: il maestro americano James Ivory conquista il suo primo Oscar per Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino. Delle quattro nomination, come evidenzia La Repubblica, questa per la sceneggiatura non originale era il premio più probabile.

GLI ALTRI PREMIATI – Del Toro vince come miglior regista, Gary Oldman miglior attore e Frances McDormand miglior attrice. Sam Rockwell miglior non protagonista e Allison Janney miglior attrice non protagonista. Per il movimento Time’s Up sul palco Annabella Sciorra, Salma Hayek e Ashley Judd.