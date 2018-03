PAGELLE di Paolo Cericola. Luiz Felipe deludente, Immobile salva la partita

CAGLIARI LAZIO PAGELLE – Una partita davvero incredibile quella tra Cagliari e Lazio. Tra rigori mancati e rigori dati, anche se molto dubbi, i biancocelesti sono riusciti a strappare almeno un punto alla Sardegna Arena grazie ad un gran gol di Ciro Immobile nel finale. La gara, che di certo farà molto discutere, soprattutto per quanto riguarda l’arbitraggio, è terminata 2-2 Di seguito le pagelle del direttore di Lazionews.eu Paolo Cericola.

Strakosha 5 devia la testata di Han sulla traversa ma nulla può su Pavoletti, goffo ed impacciato nell’uscita che poi porta al rigore.

Luiz Felipe 4 clamoroso l’errore sul rigore ma non solo…….

De Vrij 5,5 sul goal del Cagliari potrebbe fare meglio, il resto lo fa con ordine.

Radu 5,5 sovrastato sul vantaggio cagliaritano da Han. Rischia di petto l’autogol.

Basta 5 bruciato su vantaggio del Cagliari. Fatica a trovare spazi. Si vede poco.

Leiva 6 costringe Ceppitelli all’autogol, si piazza come sempre davanti alla difesa facendo diga.

Lulic 5,5 molta volontà ma qualità poca. Non è al meglio e si vede.

Parolo 6 solita generosità, soliti chilometri. Si inserisce molto poco però.

Lukaku 5 impacciato. Se ne sono perse le tracce.

Luis Alberto 6 qualche buona giocata ma troppo poco per uno come lui.

Immobile 7 la sua solita partita di generosità ma davanti all’ennesimo rigore non dato non ce la fa più e dice ciò che pensa. Incredibile. Pazzesco. Ha ragione da vendere. Il pareggio è da fenomeno.

Inzaghi 6 lascia in panchina Milinkovic affaticato, la squadra non brilla ma se Guida gli desse il rigore enorme su Immobile…..Pazzesco e come spesso avviene senza la Var, cosa che invece succede su Pavoletti. Squadra spenta, svuotata e poco brillante ma gli errori arbitrali pesano troppo.

Milinkovic 5 non pervenuto.

Felipe Anderson 6 qualche strappo ma costruisce la palla del pari.

Nani 4 calcia in mare in pallone del pareggio.