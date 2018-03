PAGELLE di Paolo Cericola. Felipe Anderson delizioso, Immobile killer spietato

LAZIO-FCSB PAGELLE – Gol e spettacolo all’Olimpico nella partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra la Lazio e l’FCSB. Ciro Immobile e Felipe Anderson illuminano la notte europea biancoceleste, rendendosi assoluti protagonisti nel 5 a 1 finale che vale l’accesso agli Ottavi della competizione. Questi i voti alle prestazioni dei giocatori biancocelesti a cura del direttore di Lazionews.eu, Paolo Cericola.

Strakosha s.v: inoperoso nonostante il rimpallo negativo che lo penalizza

Patric 6,5: veloce e rapido in ogni giocata.

De Vrij 6,5: la prima dopo l’addio non cambia nulla. Lui fa il suo come sempre ma va sottolineato che non riceve fischi.

Caceres 6: spinge e chiude con ordine e decisione. Peccato sia costretto all’uscita dopo 25’

Basta 6,5: spinge molto. Si fa vedere anche in zona goal.

Leiva 7: quando non c’è capisci quanto sia importante. Ci mette esperienza e muscoli.

Parolo 7: brillante e sempre lucido se riuscisse anche ad essere cinico sotto porta……

Lulic 7,5: fa tutto e lo fa bene. Chiude senza errori, inventa assist meravigliosi. Tarantolato

Felipe Anderson 9: semplicemente delizioso. Gioca dove ama e si vede. Imprendibile, artista del calcio

Luis Alberto 7: veloce e sempre lucido

Immobile 8: fa 31 in 31 partite, killer spietato anche in Europa. Sta tornando lui. Peccato il giallo per protesta

Bastos 6,5: entra per Caceres. Incide subito mettendo dentro il 2 a 0

Inzaghi 7 la vive da calciatore. Calcia con Immobile il vantaggio e vive ogni giocata con i suoi ragazzi. Domina da subito con una squadra veloce e brillante. Il passaggio del turno non è mai in discussione.