PAGELLE di Paolo Cericola. Immobile rabbioso e decisivo, Milinkovic impressionante

LAZIO PAGELLE – La Lazio torna a vincere dopo quattro partite: all’Olimpico il Verona viene steso dalla doppietta di Ciro Immobile (che torna a segnare dopo un mese e mezzo di astinenza). Questi i voti alle prestazioni dei giocatori biancocelesti a cura del direttore di Lazionews.eu, Paolo Cericola.

Strakosha 6: prende solo freddo. Inoperoso

Wallace 6: qualche indecisione in avvio poi solo certezze. Prova anche a trovare il goal In più occasioni.

De Vrij 6,5: Tare ne annuncia l’addio a giugno.

Radu 6,5: premiato per le 300 con la Lazio. Lucido e reattivo sempre.

Marusic 6: ancora in rodaggio. Ha perso brillantezza.

Lulic 6,5: gioca intermedio lo fa con cuore e grinta come sempre.

Parolo 7: oggi regista. La solita quantità unità a giocare efficaci.

Milinkovic 7,5: ora ha i i gradi di leader silenzioso. Grande qualità e straordinaria quantità. Impressionate. Mai banale.

Lukaku 6,5: spinge molto e con continuità.

Luis Alberto 7: torna a brillare e come sempre è decisivo.

Immobile 8: fa 22 in campionato, l’8º agli scaligeri sua vittima preferita, ritrovando la rete dopo 44 giorni. Nell’esultanza c’è tutta la rabbia. Decisivo.

Inzaghi 7: riporta la Lazio in Champions. Non soffre mai ma ha la pazienza di abbattere il muro difensivo del Verona.