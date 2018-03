PAGELLE di Paolo Cericola. Milinkovic ci mette classe, difesa insufficiente. Nani non incide

FCSB LAZIO PAGELLE – Primo atto dei Sedicesimi di Europa League: a Bucarest la Lazio perde per 1 a 0 contro l’FCSB al termine di una gara ricca di emozioni. Tante le occasioni per i biancocelesti che però non sono riusciti a trovare la via del gol nonostante i numerosi tentativi. Decide Gnohere, a segno alla mezzora del primo tempo: questi i voti alle prestazioni dei giocatori biancocelesti a cura del direttore di Lazionews.eu, Paolo Cericola.

Strakosha 6:un bel intervento. Sul goal preso non può nulla

Bastos 5,5: non molto impegnato, troppo spesso in affanno.

Luiz Felipe 5: esagera spesso. Prende un giallo inutile, graziato su un’entrata da rigore sciagurata

Caceres 5: spinge troppo per essere un centrale. Spesso fuori posizione

Basta 6: spinge con continuità, si vede spesso anche in zona goal.

Murgia 5: fatica a trovare la posizione giusta, sbaglia troppo.

Lucas Leiva 5: fa poco filtro. Centralmente la Steaua si infila troppo

Milinkovic 6,5: gioca di fisico e quando ci mette la classe fa la differenza. Peccato spari un curva un’ottima occasione

Lukaku 5: si vede molto poco.

Nani 4,5: non incide mai. Non gradisce il cambio…..

Caicedo 6: corre molto, la prende poche volte, troppo spesso in fuorigioco, ma c’è

Inzaghi 5: cambia in un colpo solo 8 titolari su 11. Il risultato una squadra svogliata e poco attenta. Perde la 4ª partita di fila contro un avversario nettamente più debole !

F. Anderson 5 entra per Nani. Gioca dove ama di più ma sbaglia un goal fatto ed incide 0. Una sola accelerazione ! Poco, troppo poco.