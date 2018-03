PAGELLE di Paolo Cericola. Milinkovic meraviglioso, sparisce nella ripresa. Leiva una diga, Wallace la fa grossa

NAPOLI LAZIO PAGELLE – Era iniziata nel migliore dei modi la sfida del San Paolo per la Lazio. Il Napoli ha però ribaltato il risultato, segnando un poker agli uomini di Inzaghi. In gol sono andati de Vrij per la Lazio e Callejon, Mario Rui, Insigne e un autogol di Wallace per i partenopei. Questi i voti alle prestazioni dei giocatori biancocelesti a cura del direttore di Lazionews.eu, Paolo Cericola.

Strakosha 6: prende 4 reti senza poter far nulla. Evita anche l’imbarcata.

Wallace 4,5: fa fatica a tenere Insigne. La fa grossa sull’autogoal.

De Vrij 5: la sua 4ª rete stagionale è però inutile. Molle su alcune letture.

Radu 5: ha Callejon dalla sua, lo contiene ma sbaglia alcune chiusure.

Marusic 5: spinge poco con a destra. Si vede poco.

Parolo 5,5: fa i soliti chilometri.

Lucas Leiva 6: una diga davanti alla difesa. Prende il giallo, con Verona non ci sarà.

Milinkovic 6: semplicemente meraviglioso nel primo tempo, sparisce nella ripresa facendosi ammonire.

Lulic 5: Lotta su tutti i palloni. Sbaglia tutto sul pareggio tenendo in gioco Callejon e su alcune imbucate.

Luis Alberto 6: delizioso nel primo tempo. Sforna assist su assist.

Immobile 5: si vede solo sull’assist del vantaggio.

Inzaghi 5: un primo tempo da Oscar la ripresa malissimo. Crolla dopo l’autogoal, schianta a livello fisico.