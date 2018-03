PAGELLE di Paolo Cericola. Strakosha straordinario, ma non basta. Lulic splendido

LAZIO MILAN PAGELLE – Una partita alla pari quella tra Lazio e Milan. La sfida è stata decisa ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e di quelli supplementari. Ecco i voti dati alle prestazioni dei biancocelesti a firma del direttore di Lazionews.eu Paolo Cericola.

Strakosha 8: straordinario in un paio di occasioni. Para due rigori ma non basta.

Caceres 6,5: spinge con ordine.

De Vrij 7: sempre lucido nelle chiusure. annulla Cutrone poi Kalinic.

Radu 7: ha Suso dalla sua ma lo contiene con grande attenzione. Non rischia mai in chiusura ma non sbaglia nulla.

Marusic 6: parte bene poi si spegne con il passare dei minuti, ma chiude sull’ultimo contropiede milanista.

Leiva 7: sembra il miglior Almeyda. Le prende tutte sempre con grande tempismo.

Parolo 6,5: fa le due fasi splendidamente.

Milinkovic 6: padrone della 3/4. Gioca di fioretto e poco di spada.

Lulic 7,5: in un momento di grazia fisica. Corre facendo le due fasi in modo splendido.

Luis Alberto 7: semplicemente delizioso. In un paio di occasioni Rocchi sbaglia valutazione.

Immobile 6,5: sempre generoso. Lotta su tutti i palloni anche su quelli che sembrano impossibili.

Felipe Anderson 6: pochi strappi, poche giocate alla Felipe.

Luiz Felipe 6: si ricorderà questa serata. Il rigore decisivo lo sbaglia lui. Ma senza colpe.

Inzaghi 7: prova a giocarla fino alla fine ma va ai rigori ma non è fortunato. Passa il

Milan.