Pancaro: “Lazio seconda solo alla Juventus, Inzaghi ha portato equilibrio”

GIUSEPPE PANCARO LAZIO – Tutto pronto per la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan: domani alle 20.45 verrà decisa la finalista di Coppa Italia. A tal proposito è intervenuto a Radio Rossonera l’ex giocatore Giuseppe Pancaro: queste le sue dichiarazioni.

LAZIO – “Vivendo a Roma ho visto la Lazio dal vivo molte volte e posso dire sicuramente che è una squadra davvero forte, come organico seconda solo alla Juventus. Per questo motivo i biancocelesti partono favoriti in molte delle partite: contro i rossoneri potrà provare a sfruttare un doppio vantaggio, il poter giocare in casa ed il turnover effettuato da Simone Inzaghi nell’ultima sfida di campionato contro il Sassuolo. Il Milan però si trova nel suo momento psicofisico migliore e la squadra vista ieri all’Olimpico darà sicuramente grande filo da torcere alla Lazio”.

INZAGHI – “Simone invece è bravissimo a gestire tutte le situazioni: quella biancoceleste non è una piazza facile ma lui, grazie ai risultati ottenuti, ha portato grande equilibrio”.