Pancaro presenta Lazio-Milan: “I rossoneri sono in splendida forma ma i biancocelesti…”

LAZIO MILAN COPPA ITALIA PANCARO – Mancano meno di 48 ore alla semifinale di ritorno tra Lazio e Milan, partita che garantirà l’accesso alla finale di Coppa Italia. Giuseppe Pancaro è un doppio ex: nella capitale dal 1997 al 2003, fu preso poi dai rossoneri per due stagioni. Nella Lazio il terzino è stato protagonista delle grandi vittorie dell’era Cragnotti ma anche con il Milan ha potuto vincere una Supercoppa europea, italiana e uno scudetto. Pancaro è intervenuto ai microfoni di ‘RMC Sport’ per dire la sua sulla partita di mercoledì.

LAZIO-MILAN – “Il Milan è nel suo massimo momento di brillantezza, la Lazio invece viaggia così da inizio stagione e la vedo leggermente favorita. Sono forti, hanno qualità e scelte, cosa che il Milan non ha perché probabilmente Gattuso ripresenterà gli stessi undici”.