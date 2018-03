Pandev: “Alla Lazio io e Ballardini abbiamo subito le decisioni di Lotito”

PANDEV BALLARDINI LAZIO – Correva l’anno 2009: sulla panchina della Lazio sedeva Ballardini e in squadra c’era Pandev, che giocava in biancoceleste dal 2004. Quell’anno l’attaccante macedone fu messo fuori squadra dall’allenatore in seguito ad alcune proteste nei confronti della società per il mancato rinnovo del contratto. Goran fece ricorso al collegio arbitrale della Lega Calcio per rescindere il contratto. La sua richiesta fu accolta e l’attaccante riuscì a svincolarsi. La Lazio fu costretta a pagare 160.000€ al giocatore. Ballardini proprio in questi giorni ha rivelato che la scelta di metterlo fuori rosa gli fu imposta dalla società. Anche Pandev al ‘Secolo XIX’ ha parlato della questione.

PANDEV LAZIO – “Sapevo che, come me, alla Lazio era stato costretto a subire le decisioni del presidente Lotito. Al suo arrivo al Genoa ci siamo parlati ma non c’era niente da chiarire. Mi ha dato fiducia e possibilità di giocare con continuità. Come squadra ha cambiato la nostra stagione.”

J.C.