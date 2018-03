Panini, al primo posto della classifica dei calciatori più anziani di sempre c’è un laziale (VIDEO)

PANINI FIGURINE BALLOTTA – La Panini lancia la classifica dei 10 giocatori più anziani di sempre. In un video su Twitter scorrono i giocatori che hanno calcato i campi della massima serie ad un’età più avanzata. Al primo posto c’è proprio un ex laziale: Marco Ballotta. Il portiere ha giocato in Serie A fino a 44 anni e 38 giorni.

Sai qual è il giocatore più anziano ad essere sceso in campo in Serie A?

Ecco la classifica dei primi 10! ❤️

Dai, un bel ripasso di storia del calcio non fa male 😉