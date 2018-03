Paok-Aek, minacce all’arbitro con una pistola. Il ministro dello Sport greco: “Il campionato è stato sospeso”

CAMPIONATO GRECO SAVVIDIS – Dopo l’invasione di campo del presidente del Paok Salonicco, Ivan Savvidis, munito di pistola e due guardie del corpo, il governo ha deciso di fermare il campionato. Savvidis, come riporta Repubblica.it, è ricercato per flagrante violazione della legge sportiva e verrà perseguito secondo la normale procedura. Il ministro dello Sport greco, Giorgos Vasiliadis ha commentato: “Abbiamo deciso di sospendere il campionato. Le partite non si svolgeranno fino a quando il quadro della situazione non sarà totalmente nuovo e condiviso da tutti”.