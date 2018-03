Paolo Rossi: “Champions? Bella lotta, ma la Lazio…”

ROSSI LAZIO CHAMPIONS – Ieri Roma ed Inter hanno scavalcato la Lazio in classifica, riaccendendo la corsa Champions. “Inter e Roma sono due squadre un po’ pazze, mentre la Lazio è in calo. Sarà una bella lotta per il terzo e quarto posto”. Questo il commento di Paolo Rossi, ex campione del mondo, a Premium Sport, a proposito della corsa in Champions League.

M.S.