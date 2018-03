Paradosso Lazio: 300 minuti senza un gol

LAZIO GOL MINUTI – Contro Milan e Juve la Lazio esce dal campo senza aver segnato neppure una rete. Un paradosso, vista anche la prolificità della squadra fino ad ora: come riporta il Corriere dello Sport, con gli avversari di livello superiore gli uomini di Inzaghi trovano davanti non poche difficoltà. Un limite che lo stesso Immobile non può superare, perchè significherebbe chiedergli di segnare 45 gol.