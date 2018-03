Parate miracolose. Strakosha-Alisson al top

SERIE A STRAKOSHA – Ruolo bizzarro quello del portiere, unico elemento fuori dal coro, con un regolamento tutto per sé. Singolare, talvolta istrionico, certamente fondamentale. Annoverare tra le proprie fila un estremo difensore che faccia la differenza, uno dei segreti per il successo. Quest’anno, in Serie A, abbiamo assistito già ad una consistente mole di parate bellissime, decisive, grazie al sempreverde Buffon, ai vari Handanovic, Perin, Szeczesny e Sirigu, autentiche certezze del nostro campionato, ma le vere sorprese giungono dalla Capitale: secondo ‘Opta’, infatti, soltanto Alisson ruba lo scettro al biancoceleste Strakosha.

LA CLASSIFICA:

1 – ALISSON (Roma) 7,1 parate decisive

2 – STRAKOSHA (Lazio) 3,1

3 – BELEC (Sampdoria) 2,7

4 – BUFFON (Juventus) 2,6

5 – PERIN (Genoa) 2,3

6 – VIVIANO (Sampdoria) 2,2

7 – SZCZESNY (Juventus) 2,1

8 – SIRIGU (Torino) 2

9 – CRAGNO (Cagliari) 1,7

10 – HANDANOVIC (Inter) 1,5

Giordano Grassi