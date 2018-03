Pardo: “La Juve parte favorita, ma sarà una partita equilibrata”

PARDO LAZIO JUVE – La grande sfida di domani all’Olimpico sarà fondamentale per il futuro di Lazio e Juventus. Tante personalità del mondo del calcio hanno parlato della gara di domani, tra cui anche il giornalista di Mediaset Pierluigi Pardo. Queste le sue dichiarazioni a ‘Radio Crc’.

SU LAZIO JUVE – “In questo turno di campionato ci divertiremo tra Lazio-Juve, Napoli-Roma e il derby di Milano. I 30 minuti in più giocati dalla Lazio ed il risultato di coppa Italia rappresentano due buone notizie per la Juve perché è vero che il tempo per recuperare c’è, ma si tratta di uno scenario buono per i bianconeri. Detto questo, immagino che vedremo una partita equilibrata”.