Parolo sfida l’ex Verona da regista: a lui il volante della squadra biancoceleste

LAZIO HELLAS VERONA PAROLO – In campo contro l’Hellas Verona nel posticipo della venticinquesima giornata di A Marco Parolo è pronto a coprire il ruolo di regista. Complice l’indisponibilità di Leiva – un turno di squalifica per doppia ammonizione – sarà il trentatreenne di Gallarate l’alternativa al brasiliano.

COL VERONA – Sarà Parolo dunque a guidare i suoi, alla disperata ricerca di una vittoria che manca da tre giornate consecutive in campionato. Il centrocampista ritroverà il Verona da ex: nel 2008-09, nell’allora Serie C, collezionò trentadue presenze in gialloblù e quattro gol. La tappa veronese lo portò dal Foligno al Cesena in serie B, poi la promozione nella massima serie, il Parma e la Lazio nel 2014, di cui è oggi bandiera e vice capitano. Il volante della squadra domani all’Olimpico sarà nelle sue mani.

A.M.