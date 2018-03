PAUSA WEEKEND. Tutto quello che c’è da fare a Roma sabato 10 e domenica 11 marzo

PAUSA WEEKEND – Domenica sarà trasferta a Cagliari, ore 15:00 fischio d’inizio. Anche se questa settimana a farla da padrone è stata la pioggia, qualche raggio di sole sembra timidamente fare capolino tra le nuvole. Diamo un’occhiata, allora, a cosa succede in città nel weekend che è ormai alle porte! Le iniziative sono davvero tante, al chiuso o all’aria aperta …l’importante è divertirsi!

EVENTI

Alla nuova fiera di Roma si festeggia il brivido delle due ruote…arrivano i MOTODAYS!

Luogo: Nuova Fiera di Roma

Viale Alexandre Gustave Eiffel, 79“

Giorni e orari: venerdì 9 marzo dalle 10:00 alle 19:00 sabato 10 marzo dalle 10:00 alle 20:00 domenica 11 marzo dalle 10:00 alle 19:00.

Descrizione: Giunti ormai alla loro decima edizione, i Motodays sono ormai un appuntamento fisso per gli amanti delle due ruote. Il programma quest’anno è più ricco che mai e nei grandi padiglioni della Fiera di Roma si passerà dagli incontri con i grandi campioni del motociclismo mondiale, alle prove su strada delle ultime novità provenienti da tutto il mondo in campo di moto e scooter, fino ad arrivare a spettacoli veri e propri di stuntman che promettono di lasciare il pubblico senza fiato. Protagoniste assolute ancora una volta loro: rombanti, eleganti o aggressive, ma sempre con un’incredibile fascino. Le eccellenze Yamaha,Harley-Davidson,KTM, Honda, Suzuki vi aspettano insieme ad una ricca e parallela offerta di aziende produttrici di moto, accessori, bici e bike. Il programma sarà poi arricchito dalla mostra “La Moto in divisa”: un tuffo nel passato delle grandi moto della Seconda Guerra Mondiale. Armatevi di voglia di divertirvi….i Motodays vi aspettano!

Costi e condizioni: Venerdì 9 marzo € 12/ sabato 10 e domenica 11 € 16 . Biglietti disponibili fino ad un’ora prima della chiusura.

ARTE

Welcome To Rome: la mostra che ci racconta i 2700 anni della nostra città!

Luogo: Corso Vittorio Emanuele II, 203 00186 Roma

Giorni e orari: Fino al 30/04/2018

Lunedi/Giovedì dalle 09:00 alle 19:00 Venerdì/Domenica dalle 10:00 alle 21:00

Descrizione: Il caos, le infinite buche sulla strada, il traffico perenne, i ritardi accumulati mettono spesso a dura prova l’amore per la nostra città. Poi, però, ci basta guardarla quando le luci si spengono o quando il weekend lascia un po’ di spazio libero, per innamorarci di nuovo. La storia d’amore con Roma è fatta di un percorso lungo, lunghissimo che si perde in 2700 anni di storia. A raccontarla nei dettagli è questo viaggio multimediale ideato come una vera e propria “macchina del tempo” da Paolo Lanciano ed acclamato già da moltissimi visitatori. Dal piccolo villaggio alla Grande Capitale, un racconto magico tra videoproiezioni e voci narranti che incantano. Storie di monumenti, di persone, di strade e vicoli che insieme hanno costruito questa meravigliosa realtà che oggi chiamiamo Roma.

Condizioni: Intero: € 12 (dai 14 anni in su) Ridotto (ragazzi 6 – 14 anni) €9,50 Famiglia (famiglia con minimo 2 bambini) € 9,50 euro. Audioguida inclusa.

GUSTO

Street Food Parade: una tre giorni per celebrare il nostro amore per il cibo da strada!

Luogo: Piazza San Giovanni Bosco

Giorni e orari: venerdì 9 marzo stand aperti dalle 18:00 alle 00:00; sabato 10 marzo stand aperti dalle 12:00 alle 00:00; domenica 11 marzo stand aperti dalle 12:00 alle 00:00“

Descrizione: Inutile negarlo: il cibo mangiato per strada che ci conquista diffondendosi prepotentemente per i vicoli della nostra città, che viene cucinato sul momento, magari in quei trucks colorati pieni di fascino ha un gusto speciale che sa di genuino e di libertà. A Roma questo weekend il cibo di strada si festeggia: una carrellata di cartocci, panini gourmet da leccarsi le dita, squisitezze regionali e non, dolci che non lasciano spazi a sensi di colpa. Saranno oltre 40 i trucks che daranno colore e allegria a questa storica piazza romana, selezionati con cura per garantire il meglio della genuinità e della freschezza. Il tutto arricchito da animazione e spettacoli anche per i più piccoli. Cosa aspettate per passare all’assaggio?

Condizioni: Ingresso gratuito.

Serena Filippi