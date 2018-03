Pericolo Sarri: contro la Lazio miglior media punti in carriera

NAPOLI LAZIO SARRI MEDIA PUNTI – La Lazio sabato affronta il Napoli in occasione della 24esima giornata di Serie A. Una trasferta difficile per Simone Inzaghi, che tra le 49 vittorie conquistate, non annovera quella contro la squadra di Sarri. Il mister dunque vuole sfatare un tabù e riscattarsi da quel maledetto 20 settembre, quando all’Olimpico finì 4-1 per gli ospiti, favoriti anche dagli infortuni della difesa biancoceleste.

MEDIA PUNTI SARRI – Questa volta tocca a mister Sarri imbattersi nell’infermeria: il tecnico partenopeo dovrà infatti rinunciare ad Albiol e Hysaj, facendo inoltre i conti con la non eccezionale forma fisica di Mertens, uscito lievemente infortunato contro il Benevento. Chissà se l’allenatore del Napoli riuscirà anche in questa situazione a mantenere intatta la media punti contro la squadra romana: secondo una statistica stilata da LazioPage, infatti, contro i biancocelesti Sarri ha conquistato la miglior media in carriera considerando le squadre incontrate almeno sette volte: 2.29 di score.

A.M.