PERUGIA. Maglia speciale per Astori (FOTO)

PERUGIA ASTORI – Recupero della ventottesima giornata di campionato di Serie B. Stadio Renato Curi, ironia della sorte intitolato ad un altro calciatore prematuramente e tragicamente scomparso per analoghe complicazioni cardiache. In campo, il Perugia, con una maglia speciale dedicata ad Astori, con su scritto “Ciao Davide”, sfida il Brescia. Lo scroscio di applausi del pubblico umbro al termine del minuto di silenzio per l’ex capitano della Fiorentina passa nuovamente, ed ufficialmente, la palla al calcio giocato.

Giordano Grassi