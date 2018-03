Poker Milan. Primo timbro di Biglia

SPAL MILAN BIGLIA – Sei mesi dopo il discusso (e tuttora discutibile) addio alla Lazio, Lucas Biglia trova il primo sorriso con la maglia rossonera. Un avvio difficile, una forma latitante per una serie interminabile di partite, i fischi di San Siro e qualche panchina. Poi, con Gattuso, la rinascita. Del Milan in generale, in realtà, e non del solo regista argentino, autore oggi del suo primo gol con la maglia meneghina, quello del parziale 3-0. Prima di lui, una doppietta dell’enfant prodige Cutrone, mentre è di Borini la firma sulla quarta rete che condanna, forse eccessivamente, la malcapitata Spal.

Giordano Grassi