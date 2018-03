PORTO-SPORTING. Spintone Coentrao, il VAR espelle i barellieri

PORTO SPORTING COENTRAO VAR – Ha del clamoroso quanto avvenuto ieri sera all’Estadio do Dragao di Oporto nella super-sfida tra le prime della classe della Primeira Liga portoghese, i padroni di casa del Porto e lo Sporting di Lisbona. Al minuto 60, sul punteggio di 2-1, risultato che resisterà fino al termine dell’incontro, Fabio Coentrao si appresta a battere una rimessa laterale, ma… Non trova il pallone, abilmente nascosto dai barellieri. Il difensore dei Leoni “Verde e Brancos”, ex Real Madrid, spintona uno dei protagonisti della furbata, generando di fatto una rissa che mette in seria difficoltà l’arbitro Soares Dias. La palla passa quindi al VAR, con la decisione del direttore di gara lusitano che fa discutere: nessuna sanzione per Coentrao, espulsi i barellieri.

G. G.